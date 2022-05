Si avvicina Gara 1 delle NBA Finals per i Golden State Warriors, partita per la quale sperano di recuperare al più presto gli infortunati: c’è del cauto ottimismo per le condizioni di Gary Payton II, Andre Iguodala e Otto Porter Jr., gli indisponibili di lunga data.

Steve Kerr: “Gli infortunati sono tornati in gruppo, ma non hanno partecipato allo scrimmage”

Gli infortunati in casa Warriors durante le finali di Conference erano Gary Payton II, vittima di una frattura al gomito sinistro rimediata contro i Grizzlies lo scorso 3 maggio, Andre Iguodala – fermo ai box dal 24 aprile a causa di un problema al collo – e infine Otto Porter Jr., infortunatosi al piede sinistro in Gara 3 delle semifinali di Conference.

Nel corso della conferenza stampa di ieri, Steve Kerr ha parlato della situazione in infermeria, con la speranza che si possa svuotare in vista della Finals:

“Non hanno partecipato allo scrimmage, ma hanno preso parte all’allenamento.: tutti e tre stanno recuperando nel miglior modo possibile, ma dobbiamo monitorarli ancora per qualche giorno. Avremo notizie più certe domani e dopodomani e vedremo cosa fare”

GP2, Otto and Andre took part in Warriors practice today but none of them scrimmaged.

Iguodala importante anche da infortunato

Steve Kerr spera di recuperare tutti gli infortunati per queste NBA Finals, ma alcuni di loro sono importanti per gli Warriors anche fuori dal campo. È il caso di Andre Iguodala, come spiega il coach di Golden State:

“Quest’anno abbiamo un ottimo sistema di tutoraggio, con giovani che possono giocare con veterani che hanno moltissima esperienza. Andre in particolare è stato fantastico tutto l’anno e continua ad esserlo con i suoi tanti consigli. Lo fa in un modo che solo Andre riesce a fare, con umorismo, sarcasmo e messaggi in codice”

