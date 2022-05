NBA, Tatum e la dedica per Kobe Bryant: “Ho voluto onorarlo”

È ancora forte il ricordo della scomparsa di Kobe Bryant nella mente di Jayson Tatum, che per diventare una leggenda dei Celtics si è trasformato in una leggenda dei Lakers. I suoi 26 punti in gara 7, ma soprattutto la sua costanza lungo tutti i Playoff, hanno portato la squadra alle Finals per la prima volta dal 2010. E a fine gara c’è stato il messaggio per Bryant.

Le parole di Tatum

Oltre al verde e al bianco della canotta, Jayson Tatum ha vestito altri colori per l’ultima partita delle finali di Conference contro gli Heat. Precisamente, ha indossato il giallo e il viola, colori dei Los Angeles Lakers, riuniti in un bracciale con il numero 24 in ricordo di Kobe Bryant.

Jayson Tatum drew inspiration and paid tribute to Kobe Bryant with a 24 armband during Game 7 💜💛 pic.twitter.com/AS1IjjThvq — NBA (@NBA) May 30, 2022

A fine gara, il vincitore del titolo di MVP della serie ha raccontato il motivo per cui ha portato con sé il bracciale:

“Oggi, prima di riposarmi, ho guardato un film e alcuni momenti suoi [di Bryant] e della sua carriera. Questa è stata la partita già importante della mia carriera finora, e ho voluto indossare questo bracciale per onorarlo e condividere quel momento, in un certo senso.”

La strategia ha decisamente funzionato. Jayson Tatum è stato protagonista soprattutto nell’ultimo periodo, mettendo a segno alcuni canestri cruciali che hanno aiutato i Celtics a rinforzare il loro vantaggio. Il numero 0 dei Boston Celtics è cresciuto con Bryant nelle vesti di idolo sportivo, con un giocatore che ha incantato generazioni intere vincendo tutto. Adesso è il momento delle Finals, è il momento per Tatum di continuare a ispirarsi a Bryant.

