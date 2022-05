Mercato NBA, il dilemma sul nuovo contratto di Zion Williamson

Zion Williamson è guarito e pronto per tornare a giocare. Dopo tre anni di aspettative alle stelle, ma di sporadiche apparizioni a causa dei suoi infortuni, il numero 1 dei New Orleans Pelicans potrebbe cominciare la prossima stagione fin dall’inizio. Inoltre, sarà eleggibile per un rinnovo di contratto veramente importante, sul quale però aleggiano dei dubbi.

Solo parzialmente garantito?

Il prodotto dei Duke Blue Devils potrebbe mettere la firma su un accordo oscillante tra i 180 e i 190 milioni di dollari, ma le sue precarie condizioni fisiche potrebbero spingere la dirigenza dei Pels a tutelarsi. Lo riporta l’insider di ESPN Brian Windhorst, che ha definito il nodo contratto di Zion Williamson una questione alquanto spinosa. Queste le sue parole:

“Alla fine della stagione, quando [Williamson] ha parlato ai media, ha detto di voler siglare un’estensione contrattuale quando questa gli sarà messa davanti. Ma non è così semplice. Ogni giocatore nella sua situazione firmerebbe un max contract garantito di cinque anni.”

Brian Windhorst ha poi aggiunto:

“Da quello che mi è stato detto, i Pelicans non sono propensi a offrire un accordo di cinque anni garantito. E questo viene soprattutto dalla proprietà. Gayle Benson, il proprietario, è anche il proprietario dei New Orleans Saints e mi è stato detto che adotterà un approccio simile al football, un approccio Saints nella negoziazione dei contratti. Gli offriranno un grande contratto, ma non del tutto garantito.”

Il classe duemila ha giocato solamente 85 partite negli ultimi tre anni e il ragionamento della proprietà ha sicuramente una lecita ragione di fondo. Tutte le strade, però, restano percorribili:

“Se Zion accetta questi termini, si protegge e magari ottiene cento milioni aggiuntivi garantiti, firmerà e andrà tutto bene. Se non firma il contratto e vuole un intero contratto garantito, potremmo avere qualche sorpresa in autunno.”

