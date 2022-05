NBA, il rammarico di coach Spoelstra: “Tripla Jimmy Butler? Sarebbe stata storia incredibile”

Erik Spoelstra è comprensibilmente deluso al termine della Gara 7 che ha posto fine alla stagione dei Miami Heat a un passo dalle NBA Finals ma riesce a mettere le cose in prospettiva con lucidità. La rimonta sfiorata nel finale non cambia la sostanza del risultato: Boston ha condotto dall’inizio.

Di seguito un estratto delle dichiarazioni di coach Spoelstra in conferenza stampa:

“Non sei mai preparato a un momento simile, non ci pensi. Trovarsi a parlare alla squadra dopo una partita del genere è uno delle sensazioni peggiori. Quando [la corsa] finisce, finisce con un tonfo. Sono sembrate cinque stagioni in una con tutti i capitoli diversi e le difficoltà che questo gruppo è stato in grado di superare. […] Giù il cappello davanti a Boston, una signora squadra. […] Mentre continuo a divagare, penso che se Jimmy avesse segnato quella tripla con il tiro in sospensione sarebbe stata una storyline incredible. Adoro questo di lui. Era la scelta giusta, migliore di qualsiasi gioco disegnabile a tavolino. Quando la palla ha lasciato le sue mani ero convinto che sarebbe entrata. È un peccato che non sia finita così ma complimenti a Boston, si sono guadagnati le Finals con merito. […] Non siamo riusciti a prendere controllo della partita abbiamo inseguito per lunghi tratti a una distanza di 8-10 punti.”