Risultati NBA, Boston vince Gara 7: la finale è con Golden State

I Miami Heat hanno tentato di tutto per cercare di regolare Boston in Gara 7, ma la compagine ospite ha resistito e vinto con il punteggio finale di 100-96. I Celtics, ad onor del vero, hanno condotto dall’inizio alla fine. Jayson Tatum, 26 punti (10 rimbalzi, 6 assist, 2 stoppate), ha segnato l’ultimo canestro della partita per la sua squadra a 4’28” dalla fine. Bene anche Jaylen Brown (24 punti, 6 rimbalzi, 6 assist) e Marcus Smart (24 punti, 9 rimbalzi, 5 assist), i quali hanno dato una grossa mano a Boston.

Miami ha avuto la palla in mano per ribaltare la situazione a 20 secondi dalla fine del match. Inutile, purtroppo per gli Heata, la prestazione di Jimmy Butler con 35 punti e 9 rimbalzi.

Miami Heat – Boston Celtics 96-100 (Boston vince la serie 4-3)

