Risultati NBA, Boston vince anche Gara 5: Miami in difficoltà

Da Gara 4 a Gara 5 le cose non sono andate meglio per Miami, e la conseguenza è stata la stessa della partita precedente: la vittoria di Boston (93-80), questa volta in Florida. Jaylen Brown ha segnato 25 punti (7 rimbalzi) di cui 19 nel solo secondo tempo, mentre Jayson Tatum non è andato lontano dalla tripla doppia con 22 punti, 12 rimbalzi e 9 assist. Gli Heat, dopo aver chiuso avanti all’intervallo (42-37), hanno ceduto nettamente nel terzo quarto a Boston con un parziale di 16-32. Bene anche Al Horford con 16 punti dalla panchina (7 rimbalzi, 5 assist, 2 stoppate) e Derrick White con 14 (5 assist).

Bam Adebayo ha fatto meglio della partita precedente con 18 punti e 10 rimbalzi, ma gli altri titolari non hanno fatto il loro dovere: Jimmy Butler ha chiuso con 4/18 dal campo, Kyle Lowry con 0/6 e Max Strus con 0/5. Miami ha tirato con il 31.9%, incluso un pessimo 7/45 da 3 punti. I Celtics, avanti di 11 punti al termine del 3°, hanno iniziato il 4° quarto a tutto gas, registrando un 14-2 che ha tagliato le gambe agli avversari.

Gara 6 si giocherà venerdì al TD Garden.

Miami Heat – Boston Celtics 80-93 (BOS conduce la serie 3-2)