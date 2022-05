I Golden State Warriors tornano alle NBA Finals per la sesta volta in otto anni: l’ultima volta che Steph Curry, Draymond Green e Klay Thompson si giocavano l’anello era la stagione 2018-2019. Ora i tre tenori di Steve Kerr – con Curry nominato MVP delle finali della Western Conference – finalmente potranno rivivere i tempi d’oro.

DUB NATION STAND UP The Golden State Warriors are Western Conference Champions pic.twitter.com/b9AnekuRWw — Golden State Warriors (@warriors) May 27, 2022

Steph Curry: “Non pensiamo troppo al futuro, viviamoci il momento”

15 punti e 9 assist il bottino di Steph Curry in Gara 5 contro Dallas: una prestazione che si somma alle altre e che, alla fine, gli valgono il titolo di MVP delle finali di Conference. Un premio che porta il nome di Magic Johnson e che il numero 30 di Golden State è onorato di poter ricevere, come spiega nel post partita:

“Il nuovo premio è molto interessante soprattutto per il nome che porta: lo standard che Magic ha stabilito in termini di essere un campione, di giocare come playmaker o di qualsiasi altra posizione è altissimo. La sua carriera è segnata dall’eccellenza, ricevere un premio del genere è un grandissimo onore per me”

Number 30 Stephen Curry Western Conference Finals MVP pic.twitter.com/3gd1TikMRA — Golden State Warriors (@warriors) May 27, 2022

Ora gli Warriors si giocheranno il titolo NBA contro una tra Boston e Miami, una sensazione che non provavano da tempo come spiega il numero 30:

“Bisogna saper bilanciare la vita dentro e fuori dal campo, perché entrambe ti regalano emozioni: sono fortunato ad avere i miei figli di 9, 6 e 3 anni e continuare a giocare a questi livelli, sono fortunato di vivere queste emozioni. Metto tutto in prospettiva, sia di dove ci troviamo ora nella nostra carriera che il fatto di giocare ancora a un livello così alto. Non pensiamo troppo al futuro, viviamoci il momento perché vogliamo portare a termine il lavoro nelle finali, ma continuiamo ad avere sempre più fame”

Steph explains his "you don't want to see us next year" message at the end of last season pic.twitter.com/S9sSTMrL5e — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) May 27, 2022

Klay Thompson: “Sono grato di vivere questo momento”

Se l’MVP delle finali di Western Conference risponde al nome di Steph Curry, il mattatore della serata è sicuramente Klay Thompson, autore di 32 punti con ben otto triple realizzate. Un momento magico per il numero 11 degli Warriors, visto che per due anni non è potuto scendere in campo:

“Sono soddisfatto di ‘Game 6 Klay’, non ho bisogno di un altro soprannome. È davvero difficile descrivere ciò che sto provando. In questo periodo l’anno scorso stavo ricominciando lentamente a fare jogging e andare su e giù per il campo. Ora mi sto giocando il titolo, sono grato per sentirmi me stesso, sentirmi esplosivo, sentirmi sicuro nei miei movimenti. È un’emozione bellissima”

😅 "I'm satisfied with Game 6 Klay… I don't need another nickname." pic.twitter.com/mnsxC299gW — NBA (@NBA) May 27, 2022

Leggi anche:

NBA, Luka Doncic: “Ho giocato malissimo, ma sono orgoglioso dei Mavs”