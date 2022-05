La partita dei Boston Celtics ha visto un notevole cambio di rotta nel secondo tempo, quando Jaylen Brown ha iniziato a giocare: una prestazione culminata con i 25 punti che hanno permesso agli uomini di coach Udoka di vincere Gara 5. Un successo che porta i Celtics in vantaggio per 3-2 sui Miami Heat.

Un primo tempo disastroso quello di Jaylen Brown, che ha chiuso 2/7 dal campo e con ben quattro palle perse. La svolta è arrivata nel secondo tempo, con il numero 7 dei Celtics che ha preso in mano la squadra nel terzo quarto (finito con un parziale di 32-16) conquistando così Gara 5. Nel post partita Brown pensa già a Gara 6:

“Sono lo stesso giocatore di sempre, stasera dovevo solo trovare la giusta dimensione. Questo è quanto. Man mano che la partita sta per finire si esaurisce e l’intensità inizia a svanire, il gioco si apre un po’. Per me si è aperto nel secondo tempo. Non volevo guardare al primo tempo e pensare che la partita fosse finita. La mia squadra aveva bisogno di me: il primo tempo è stato merdoso, da buttare via. Così mi sono detto di rientrare in campo e giocare nel miglior modo possibile. Gara 6? Lascio la parola al campo, ma questo gruppo ha l’opportunità di fare qualcosa di speciale”

"Leave everything on the floor… we got an opportunity to do something special with this group"

Jaylen Brown on his mindset for Game 6 pic.twitter.com/HiFiM9q8Nz

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) May 26, 2022