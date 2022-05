Si complica la strada dei Miami Heat verso le NBA Finals, sconfitti da Boston in Gara 5 e ora in svantaggio nella serie per 3-2. Un passo falso che, però, non fa sprofondare nello sconforto più totale né Bam Adebayo né Jimmy Butler, pronti ad affrontare Gara 6 nel miglior modo possibile e riaprire la serie.

Nella sconfitta dei suoi Miami Heat Bam Adebayo ha siglato 18 punti e 10 rimbalzi che, sfortunatamente per loro, non sono bastati a fermare l’avanzata dei Celtics, soprattutto nel terzo. Le speranze di raggiungere le finali NBA ci sono ancora, come spiega lui stesso nel post partita:

Anche Jimmy Butler la pensa come il suo compagno di squadra, come ribadisce nella conferenza stampa con Kyle Lowry:

“Nel secondo tempo, soprattutto nel terzo quarto, non siamo entrati mentalmente in campo: non c’è stata partita, quello è stato il momento critico che non siamo riusciti a risolvere. Nell’ultimo quarto abbiamo lottato fino all’ultimo ma non è bastato: ora dobbiamo andare a casa loro, sarà difficile ma sappiamo di cosa siamo capaci”

Sia Bam Adebayo che Jimmy Butler credono nella rimonta, visto che Erik Spoelstra è stato chiaro negli spogliatoi dopo la sconfitta con Boston, come racconta lui stesso:

“Se vogliamo andare alle Finals dobbiamo andare a Boston, vincere e giocarci il passaggio domenica a casa nostra: questo è quello che ci siamo detti. Siamo ancora vivi, andiamo e facciamo un’impresa che ci ricorderemo a lungo. Per stasera non ci sono scuse o altro, Boston ci ha battuto: avevamo ragazzi che non erano al 100%, ma non è per quello che abbiamo perso”

