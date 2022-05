Risultati NBA, Boston demolisce Miami in Gara 3: Tatum 31 punti

Heat e Celtics continuano ad alternarsi tra vittoria e sconfitta in queste finali di Eastern Conference. In Gara 4, Boston ha schiacciato gli avversari, battuti di 20 punti, con il punteggio finale di 102-82. Trascinati da un ottimo Jayson Tatum (31 punti, 8 rimbalzi, 5 assist, 2 stoppate), i Celtics si sono subito portati in vantaggio nel match per 26-4 e non hanno poi avuto problemi a trovare il pareggio per 2-2. Payton Pritchard ha aggiunto 14 punti dalla panchina, con altri 3 giocatori che hanno superato i 10 punti in assenza di Marcus Smart (caviglia destra). Bene anche Robert Williams (12 punti, 9 rimbalzi, 2 stoppate).

Per quanto riguarda gli Heat, l’inizio è stato catastrofico con ben 15 tiri sbagliati su 16 tentativi. I ragazzi di Spoelstra si sono quindi ritrovati dietro di 27 punti durante il secondo quarto, e 32 punti nel terzo. Ognuna delle 4 partite della serie finora, ha visto una delle due squadre concedersi un vantaggio di almeno 20 punti durante l’incontro in questione. Gli starter five di Miami sono stati particolarmente improduttivi (7/36 sui tiri combinati): 9 i punti di Bam Adebayo, male anche Butler con soli 6 a referto, mentre Lowry ha chiuso a quota 3. PJ Tucker e Max Strus non sono riusciti a mettere alcun punto a referto. Nessuno di loro ha giocato l’ultimo quarto, unico periodo vinto da Miami. Victor Oladipo è stato il capocannoniere della squadra con 23 punti (4 rimbalzi, 6 assist).

Boston Celtics – Miami Heat 102-82 (Serie in parità 2-2)

Leggi Anche

NBA, Timberwolves: Tim Connelly nuovo President of Basketball Operations

NBA Playoff 2022: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

Record punti Playoff NBA, partite con 30 o più punti segnati: classifica