NBA, Portland Trail Blazers in vendita? La proprietà si guarda attorno

La scomparsa di Paul Allen nel 2018 aveva lasciato sgomenti i Portland Trail Blazers aprendo una difficile transizione nella storia della franchigia. Ora la squadra potrebbe passare di mano come auspicato proprio dal compianto proprietario. Questo, almeno, è quanto riportano fonti a conoscenza delle dinamiche di business del trust istituito nel 1993. Tra gli asset miliardari sono compresi ovviamente Blazers (NBA) e Seahawks (NFL) ma il futuro è chiaro: le squadre vanno vendute.

Futuro NBA Trail Blazers: ecco chi potrebbe subentrare, quando

John Canzano, giornalista sportivo di The Oregonian, scrive che Bert Kolde, vice proprietario dei Trail Blazers, ha ricevuto incarico di gestire il processo di vendita all’asta. Si parte da un valore target di 3 miliardi di dollari, circa il doppio di quello stimato alla morte di Allen, e la finestra temporale ipotizzata va dai 6 ai 18 mesi. Tra i potenziali acquirenti spuntano i nomi di Larry Ellison – co-fondatore di Oracle, già coinvolto in passato nelle tratattive per Warriors, Grizzlies e Pelicans ndr.–, MacKenzie Scott, filantropa ed ex moglie di Jeff Bezos e Laurene Powell Scott, che ha già investito somme considerevoli nel progetto WNBA.

Leggi anche:

Risultati NBA, Dallas è ancora viva: sweep evitato contro Golden State

L’impatto dei quintetti All-NBA sul mercato 2021-2022

La NBA torna in Europa nel 2023: Chicago e Detroit a Parigi