Risultati NBA, gli Warriors rimontano Dallas (Doncic 42) e si aggiudicano Gara 2

Nonostante un grandissimo Luka Doncic, sono stati Stephen Curry e gli Warriors a chiudere in maniera pregevole Gara 2 delle Finali di Conference ad Ovest. I californiani, maltrattati nel primo tempo, hanno dato vita ad un 3° quarto davvero favoloso in cui hanno ribaltato il match rimontando un deficit di 19 punti. La squadra di Kerr ha quindi gestito l’ultima frazione, fissando il punteggio finale sul 126-117.

Stephen Curry ha firmato 32 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, Kevon Looney ha aggiunto 21 punti e 12 rimbalzi. Jordan Poole è stato eccellente uscendo dalla panchina con 23 punti e 5 assist (+/- di +26). Klay Thompson ha chiuso con 15 punti, mentre Andrew Wiggins 16 punti. In generale, gli Warriors hanno tirato con il 14/28 da dietro l’arco. Bene anche i Mavs dalla lunga distanza: 24/45. I californiani, però, hanno dominato ancora una volta sotto i tabelloni catturando 13 rimbalzi in più rispetto agli avversari e segnando 62 punti in area contro i 30 di Dallas.

Doncic ha provato di tutto per mantenere i suoi in partita con 42 punti, 5 rimbalzi, 8 assist e 3 palle rubate, ben supportato da Jalen Brunson (31 punti) e Reggie Bullock (21 punti).

Golden State Warriors – Dallas Mavericks 126-117 (GS conduce la serie 2-0)

