NBA, Victor Oladipo commenta Gara 4: “Saremo pronti per Gara 5”

Notte amara per i Miami Heat che cadono 102-82 contro i Boston Celtics e mancano l’allungo nella serie. Ora, sul 2-2, si tornerà in Florida per la decisiva Gara 5 con l’obiettivo di dimenticare la disfatta del TD Garden. Lo sa bene Victor Oladipo, che in conferenza stampa non nasconde la sua frustrazione:

“E’ stata dura. Abbiamo avuto un pessimo inizio sfortunatamente e non siamo riusciti a rimediare allo svantaggio. Abbiamo perso un’occasione, ma abbiamo ancora tempo. C’è un motivo per cui sono serie al meglio delle 7, dobbiamo prendere una partita alla volta e farci trovare pronti per Gara 5”

Game 4 scoring leaders: 31 — Jayson Tatum

23 — Victor Oladipo

Game 4 scoring leaders: 31 — Jayson Tatum

Victor Oladipo prova a tenere su la baracca, ma il 1° quarto fa male

In un match dalle basse percentuali al tiro -nessuna delle due squadre terminerà oltre il 40% dal campo- ogni canestro è risultato fondamentale per il risultato finale. Ancor di più se considerato il pessimo inizio degli Heat, capaci di segnare solo 11 punti nei primi 12 minuti. Il primo canestro dal campo è infatti arrivato solo a 3.22 dalla sirena del primo quarto, quando Victor Oladipo ha realizzato una tripla sul 18-1 Celtics.

“Ho cercato di essere aggressivo. Siamo partiti molto lenti, sono entrato cercando di dare una spinta alla squadra. Oggi però non ce n’è andata bene una”

23 punti, 4 rimbalzi e 6 assist per Victor Oladipo dalla panchina, per dei Miami Heat dal quintetto disastroso capace di raggiungere appena 18 punti totale.

