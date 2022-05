NBA, Stephen Curry spiega la sua nuova esultanza: la “buonanotte”

Stephen Curry ha una nuova celebrazione preferita in questi Playoff NBA 2022: ossia dare la buonanotte ai suoi avversari dopo aver segnato un canestro importante. Nuggets, Grizzlies e ora Mavericks, tutti hanno dovuto subire le ire del playmaker nativo di Akron. Da dove viene, però, questa tipologia di esultanza? Curry ha detto di non aver preparato nulla:

“Nessuna idea. Sapete che non preparo mai nulla in anticipo. Mi diverto così in campo, in maniera naturale. Quando hai figli, sai quanto sia importante la routine della buonanotte. Questa esultanza è solo il segnale finale di un lavoro ben fatto.”

In Gara 2 delle finali di Western Conference, il play ha esultato ancora in questa maniera, non lontano dalla panchina di Dallas.

“Stavo guardando la palla e il canestro… e stavo parlando da solo. Non c’era nulla di intenzionale contro i Mavericks. È solo un buon modo per chiudere la mia partita. Ora dobbiamo portare questa energia con noi per Gara 3″.

Le dagger de Steph, qui dit bonne nuit aux Mavs ! 💤💤💤 pic.twitter.com/sjK7qr0eYT — Basket-Infos (@Basket_Infos) May 21, 2022

