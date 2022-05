NBA, aggiornamento Boston Celtics: torna Al Horford, out White

Questa notte andrà in scena Gara 2 delle Eastern Conference Finals tra Boston Celtics e Miami Heat. In Gara 1 gli Heat avevano avuto meglio grazie a uno straripante Jimmy Butler, bravo a sfruttare le assenze di Marcus Smart e Al Horford. Il DPOY in carica è al momento listato come “probable”, mentre è di pochi minuti fa la conferma che Horford scenderà in campo regolarmente. Assenza a sorpresa dell’ultimo minuto quella di Derrick White.

La situazione di Horford e Smart

Al Horford aveva saltato Gara 1 a causa della sua positività al Covid. Nella giornata di oggi, i Boston Celtics hanno aggiornato lo status del centro come “questionable”. La franchigia ha deciso di testare continuamente Horford nelle ultime ore, con la speranza di vederlo uscire dal protocollo di salute e sicurezza. La notizia della completa disponibilità di Al Horford è stata data da Tim Bontemps di ESPN.

La situazione Marcus Smart non è ancora così chiara invece. Il giocatore ha saltato Gara 1 a causa di un problema al piede. Nella giornata di ieri, i Boston Celtics avevano listato Smart come “probable”. Da allora non hanno più aggiornato lo status della guardia, ma, secondo quanto riporta Chris Haynes di Yahoo Sports, è quasi sicuro che Smart riuscirà a tornare in campo in Gara 2.

L’assenza di Derrick White

A fronte di due ritoni importanti, i Boston Celtics dovranno fare i conti con l’assenza di Derrick White. La guardia salterà Gara 2 a causa di ragioni familiari. La moglie di White ha infatti appena dato alla luce il loro primo figlio. Un evento troppo importante, anche davanti ai Playoff NBA.

