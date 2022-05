NBA Draft 2022, Paolo Banchero sicuro: “Sono il migliore”

Ormai sicuro dell’approdo in NBA nella prossima stagione, Paolo Banchero non perde tempo a sottolineare i suoi mezzi e le sue capacità. Intervistato da ESPN durante la Lottery, il talento di passaporto italiano, tra i primissimi candidati al Draft NBA 2022, ha voluto far sapere alle squadre di essere già pronto per far la differenza in NBA.

L’intervista a Paolo Banchero

Ecco le dichiarazioni di Paolo Banchero in vista del Draft NBA 2022:

“Per completezza, sono il miglior giocatore da poter scegliere, sento di avere tutte le carte in regola. Sono in grado di ricoprire il ruolo del buon compagno di squadra, della stella o di qualunque cosa il coach abbia bisogno: lo sono da quando ho iniziato a giocare a pallacanestro e il passaggio in NBA non cambierà l’assunto. Chiunque decida di puntare su di me, potrà fare affidamento sulla mia versatilità. Non c’è una posizione in campo in cui non mi senta a mio agio, con la palla in mano e anche lontano dal centro del gioco. Sono pronto ad avere un impatto immediato anche tra i professionisti. Da chi traggo ispirazione? Beh, sono tante le star a cui guardo: LeBron, Giannis, Tatum, Melo Anthony, ma proverò a lavorare in modo da rendere unico e riconoscibile il mio stile di gioco”

L’autostima e la sicurezza in sé stesso non mancano di certo al prodotto di Duke.

Leggi anche:

NBA, aggiornamento Boston Celtics: torna Al Horford, out White

NBA Draft 2022, Jabari Smith Jr: “Sarò la prima scelta assoluta”

Record assist NBA, Playoff: i migliori passatori nella storia della postseason | CLASSIFICA