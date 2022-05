NBA, Jayson Tatum: “In Gara 2 rivedrete i veri Celtics”

Dopo una Gara 1 condizionata dalle assenze e decisa in negativo da un pessimo secondo tempo, i Boston Celtics sono pronti a calcare nuovamente il parquet della FTX Arena con l’obiettivo dichiarato di portare la serie in Massachusetts sul risultato di 1-1.

Intervenuto in proposito ai microfoni di ESPN, Jayson Tatum, autore di 29 punti nell’incontro di apertura ma anche responsabile di 6 delle 8 palle perse dai Celtics nel terzo periodo, ha dimostrato un profondo senso di responsabilità, addossandosi buona parte delle colpe della recente sconfitta e certificando che la squadra assumerà un atteggiamento decisamente diverso in Gara 2.

Di seguito, le parole del prodotto di Duke:

“Rivedrete i veri Celtics in Gara 2. Io, in primis, non ripeterò certamente la prestazione deludente della scorsa volta. Non conta nulla segnare 30 punti, se poi gli avversari entrano in ritmo e acquisiscono fiducia grazie alle tue palle perse. Miami è una squadra solida, atletica e molto all’avanguardia in termini di scelte tattiche; non hanno bisogno dei nostri regali per giocare una grande serie. Quel che è capitato va imputato a me: mi prendo ogni responsabilità del caso. Non sono stato un buon esempio per i miei compagni, anche nell’eventualità di una rimonta interna alla partita”.