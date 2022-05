NBA, Klay Thompson nel post partita: “Ci sentiamo bene, ma è solo la prima partita”

Nella notte NBA si è consumata la seconda Gara 1 di queste Finali di Conference. Dopo infatti il primo incontro a Est tra Miami Heat e Boston Celtics, i Golden State Warriors hanno travolto in casa i Dallas Mavericks 112-87. Una partita mai in bilico, coi padroni di casa già capaci di scappare sul +10 a fine primo quarto.

Klay Thompson è stato certamente uno dei protagonisti della sfida, lui che ha vissuto una partita da montagne russe: a quota 0 punti fino alla sirena dell’intervallo, si è svegliato nel terzo periodo mettendo a segno 11 dei suoi 15 punti finali. Tempismo ideale per i suoi Warriors, che proprio a inizio ripresa hanno dato la scodata finale.

La difesa Warriors è stata certamente un fattore in questa Gara 1, coi Mavs capaci di toccare appena il 36% dal campo e il 30% da tre.

Lo sforzo collettivo degli Warriors he sedato un Luka Doncic che nella serie contro i Phoenix Suns aveva mostrato tutto il suo talento (32.6 punti, 9.9 rimbalzi, 7.0 assist). Una lode sentita Klay Thompson ha deciso di farla nei confronti di Andrew Wiggins, lui che per lo più ha avuto il compito di marcare lo sloveno.

"I'm just happy that the world's getting to see who he really is, and that's an incredible wing player and he will be like this for the next 10 years."

Klay Thompson had high praise for Andrew Wiggins after Game 1. pic.twitter.com/xuOjjhue9o

— NBA (@NBA) May 19, 2022