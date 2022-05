NBA, Doncic mastica amaro ma rilancia sfida Warriors: “Solo Gara 1, ci crediamo”

Luka Doncic si presenta in conferenza stampa dopo una Gara 1 davvero complicata e dietro un sorriso amaro non nasconde la delusione. Come segnalato da ESPN, il giocatore sloveno ha chiuso per la prima volta in carriera una partita di Playoff NBA con più palle perse (7) che canestri segnati (6). La difesa Warriors, con Andrew Wiggins e non solo, ha reagito pronta alla sfida in marcatura su di lui.

Doncic non perde la bussola e archivia Gara 1

Le dichiarazioni del numero 77 in conferenza stampa:

“Gli avversari hanno fatto un gran lavoro, questo è tutto ciò che ho da dire. Ovviamente da parte mia posso sempre fare qualcosa per migliorare Nel primo tempo abbiamo avuto tiri con spazio senza però riuscire a segnare; nel secondo non ci sono stati. È solo una partita, guardiamo avanti e pensiamo a Gara 2. Ai Playoff è battaglia, che si perda di uno o di 40 punti, sempre di una sconfitta si tratta. Devo essere un leader migliore. Ovviamente affrontare una difesa così sarà dura, d’altronde siamo alle Western Conference Finals. Come ho detto, loro sono una squadra da titolo e hanno vissuto momenti belli e meno esaltanti, conoscono l’atmosfera. Noi ci crediamo, questa era la 1, qualcuno deve arrivare prima a quattro vittorie. Non ricordo di aver visto così tante difese diverse dalla partita contro Charlotte di questa stagione, ma non sono sorpreso. Qualche sconfitta si mette in conto, è difficile vincerle tutte, ma la fiducia resta immutata.”

Gara 2 è in programma sempre al Chase Center di San Francisco nella notte italiana tra venerdì e sabato.

