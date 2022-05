NBA, Danny Green difende CP3 dagli attacchi di Beverley

I Dallas Mavericks hanno eliminato a sorpresa i Phoenix Suns, la squadra da molti indicata come la favorita per il titolo. L’uscita di scena dei Suns ai Playoff ha letteralmente scatenato la bocca di Patrick Beverley, che si è scagliato pesantemente contro Chris Paul.

La difesa di Danny Green

Il giocatore dei Minnesota Timberwolves ha attaccato CP3 definendolo ‘un cono in difesa‘, aggiungendo che il posto in panchina in gara 7 sarebbe dovuto spettare a lui anziché a DeAndre Ayton. Come tante altre volte, le parole di Beverley hanno fatto scalpore e hanno suscitato pesanti reazioni, per esempio quella di Danny Green.

Il numero 14 dei Philadelphia 76ers è intervenuto a sostegno di Chris Paul. Al podcast Inside the Green Room, il tre volte campione NBA ha risposto a Beverley:

“Le persone prendono di mira anche te, Patrick Beverley. Tu non giochi neanche una fottuta difesa là fuori. Non puoi fermare Luka [Doncic]. Ogni tanto vedo Luka chiamarti ‘piccolo uomo’, dire ‘è troppo piccolo’ e andare dritto verso di te ogni volta che ha la possibilità. Quando giochi contro Luka sei anche tu un cono. Questo ti piacerebbe?”

Dopodiché, Danny Green si è schierato al fianco di Paul:

“Credo che Beverley abbia usato la piattaforma solo perché ha un problema con Chris [Paul]. E l’ha usata come vendetta personale per esprimere tutta la sua rabbia in quel momento. Credo che sia stato ingiusto contro Chris e sono sicuro che molte persone abbiano sentito la stessa cosa, molti ragazzi nella lega.”

