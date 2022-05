NBA, Curry si gode le ritrovate Conference Finals: “A nostro agio su questo palco”

L’orgoglio di una squadra che ha vinto tanto come i Golden State Warriors traspare soprattutto quando la squadra ha la percezione di essere tornata dove le compete. Di questo sentimento si è fatto portavoce Steph Curry dal podio delle interviste allestito al termine di Gara 1 delle Western Conference Finals.

Le dichiarazioni di Steph Curry, che ha chiuso in doppia doppia (21 punti 12 rimbalzi):

“Non faccio confronti tra questa Gara 1 e partite di serie precedenti ma ovviamente quando si arriva a questo punto, se si vuol vincere è necessario alzare il livello di gioco perché la competizione migliora. Dallas è un avversario tosto, abbiamo lavorato bene stasera, dobbiamo continuare così. Penso che questa serie potrebbe assomigliare alla scorsa in termini di aggiustamenti da una partita all’altra, dobbiamo essere in grado di reagire in corsa. Il ritmo è diverso. Siamo assolutamente a nostro agio su questo palcoscenico, si è visto nelle ultime due seri. C’è gratitudine per essere tornati qui e anche un senso d’urgenza nel cercare di non farsi sfuggire la chance. Chissà come andrà a finire, mi godrò ogni istante.”