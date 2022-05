NBA, i quintetti All-Rookie NBA 2021-2022

La NBA ha reso nota la composizione dei due quintetti All-Rookie per la stagione NBA 2021-2022. Il sistema di attribuzione del punteggio, in base ai voti ricevuti, è semplice: primo quintetto (2 punti punti), secondo (1 punto). La sommatoria ha decretato le migliori dieci matricole della stagione.

Chi è stato votato nel primo quintetto All-Rookie NBA 2021-22

Scottie Barnes, Cade Cunningham ed Evan Mobley, già finalisti per il premio di Rookie of The Year, sono stati votati all’unanimità nel primo quintetto (200 punti totali), mentre Franz Wagner – rookie degli Orlando Magic – ha collezionato 84 preferenze per il primo quintetto.

GIOCATORE (Squadra) PUNTI PRIMO QUINTETTO ALL-ROOKIE Scottie Barnes (Toronto Raptors) 200 Cade Cunningham (Detroit Pistons) 200 Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) 200 Franz Wagner (Orlando Magic) 183 Jalen Green (Houston Rockets) 158

Chi è stato votato nel secondo quintetto

Herbert Jones, giocatore dei New York Knicks, guida invece la seconda squadra All-Rookie in virtù dei 91 voti totali ricevuti (32 per il primo quintetto). Seguono Josh Giddey, Bones Hyland, Ayo Dosunmu, Chris Duarte.

GIOCATORE (Squadra) PUNTI SECONDO QUINTETTO ALL-ROOKIE Herbert Jones (New Orleans Pelicans) 123 Josh Giddey (Oklahoma City Thunder) 122 Bones Hyland (Denver Nuggets) 81 Ayo Dosunmu (Chicago Bulls) 75 Chris Duarte (Indiana Pacers) 52

