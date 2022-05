NBA, Luka Doncic: record negativi contro la difesa Warriors, ecco i numeri

La stella dei Dallas Mavericks Luka Doncic si è presentato alla sfida contro i Golden State Warriors sull’onda dell’incredibile serie dominata contro i Phoenix Suns, in cui ha toccato i 32.6 punti di media. Le cose sono però cambiate in Gara 1 delle Finali di Conference, con gli sforzi di Steve Kerr e compagni utili per una delle peggiori performance dello sloveno ai Playoff.

I numeri di Doncic sono impietosi. Il suo 33% dal campo è la percentuale peggiore mai fatta registrare nelle sue 24 precedenti apparizioni in post season. 7 palle perse inoltre per lui, primo caso ai Playoff in cui ha fatto registrare più TO che canestri realizzati. In Gara 1 Luka Doncic ha chiuso con 20 punti con 18 tiri, per plus/minus da -30, il peggior dato per i suoi Mavs.

Luka Doncic in the loss: 20 PTS

7 REB

4 AST

6-18

7 TOV He had the same amount of turnovers tonight as he did in game 5, 6, and 7 combined. pic.twitter.com/EXMQbpgpin — StatMuse (@statmuse) May 19, 2022

Per finire, i suoi 20 punti sono la terza peggior performance cestistica in questa categoria, preceduta solo dai 19 punti messi a segno contro i Clippers nel 2021 e i 13 (sempre vs LAC) nel 2020.

Nonostante questo, sarebbe un errore imperdonabile credere di aver trovato la soluzione per contenere lo sloveno. Lo sa bene Phoenix, travolta da Luka Doncic nella serie precedente. E dovrà tenerlo bene a mente anche Golden State. Indubbiamente però, il primo passo è stato fatto nella direzione giusta.

