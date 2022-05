NBA, il GM dei Suns ottimista: “Il futuro di Deandre Ayton? credo resterà con noi”

Dopo la scottante sconfitta nelle semifinale di Conference per mano dei Dallas Mavericks, è già tempo di futuro per Phoenix. I Suns infatti in questa prossima off season dovranno fare i conti col contratto in scadenza del loro centro Deandre Ayton, prima scelta al Draft del 2018.

Ayton è infatti restricted free agent, il che significa che potrà ricevere delle offerte economiche dalle altre 29 franchigie NBA, offerte che poi Phoenix potrà decidere se matchare o meno. La questione più grande riguarda all’ammontare di queste offerte, col giocatore che vorrebbe puntare al massimo salariale dopo il mancato prolungamento da parte del front office dell’Arizona.

Just so we’re clear,

The Suns drafted DeAndre Ayton with the No. 1 pick, refused to offer him a max deal when he was eligible, and now might lose him for nothing in free agency this summer?

Yikes. pic.twitter.com/lZZoiEZFHQ

— Legion Hoops (@LegionHoops) May 17, 2022