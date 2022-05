NBA, Giannis Antetokounmpo su Gara 6: “Questa sconfitta ci fa crescere”

L’incredibile serie a Est tra Boston Celtics e Milwaukee Bucks non smette di regalare emozioni forti. La vittoria esterna dei C’s in Gara 6 108-95 rimette il risultato in equilibrio sul 3-3. Si deciderà tutto quindi in Gara 7, sfida in cui Giannis Antetokounmpo e compagni si giocheranno il passaggio del turno al TD Garden di Boston.

Nonostante la cocente sconfitta casalinga e la prossima decisiva partita, il greco in forza ai Bucks professa grande calma e sicurezza:

“Abbiamo un grande staff, ci riuniremo assieme per guardare i filmati e vedere cosa dobbiamo migliorare e gli adattamenti da fare. Ma alla fine di tutto, per me si tratterà di scendere in campo e giocare. Guiderò i miei compagni facendo del mio meglio e vorrei che anche loro si godessero la partita e il momento. Qualsiasi cosa dovesse accadere, ne usciremo migliori. Ricordo di mie altre Gare 7, ricordo dell’atmosfera e che la palla pesava di più. Sappiamo cosa significa e siamo pronti”

Un Giannis Antetokounmpo sorprendentemente disteso, forte dell’anello NBA conquistato solo una stagione fa. Sinonimo del fatto che ha ben presente cosa significa giocare questo tipo di gare.

Giannis is the first player with 40+ points and 20+ rebounds in a playoff game since Shaq on June 6, 2001. pic.twitter.com/qHNfXLxaHw — NBA History (@NBAHistory) May 14, 2022

Giannis Antetokounmpo vs Jayson Tatum: che duello!

Gara 6 è stata palcoscenico di un paio di prestazioni per i posteri. Oltre al già nominato Giannis, autore di una superlativa prova da 44 punti, 20 rimbalzi, 6 assist e 2 stoppate, anche la stella dei Celtics Jayson Tatum si è aggiunto alla festa: 46-9-4 per lui, una sfida nella sfida che non ha tradito le aspettative.

Lo stesso greco ha commentato lo strapotere cestistico dell’avversario:

“E’ stato incredibile. Ha messo ogni canestro, anche i più difficili. Ogni volta riusciva ad andare sul suo spot preferito. Bisogna dargli credito, ha giocato in modo incredibile e guidato i suoi alla vittoria. Penso che di squadra abbiamo fatto un buon lavoro a stargli davanti, costringendolo a dei tiri davvero tosti. Ma li ha messi quasi tutti, e questo lo devi rispettare”

Le emozioni in questa serie non sono ancora finite. Gara 7 è prevista per la notte di domenica.

Leggi anche

Record NBA, triple segnate ai Playoff in carriera

Risultati NBA, Golden State elimina Memphis! Boston trascina i Bucks a Gara 7

NBA, Jayson Tatum porta i Celtics a Gara 7: “Non partivamo sconfitti”