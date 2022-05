Risultati NBA, Golden State elimina Memphis! Boston trascina i Bucks a Gara 7

I Golden State Warriors tornano alle Finali di Conference per la prima volta dal 2019 dominando i Grizzlies in Gara 6 davanti al pubblico di casa con il punteggio di 110-96. Tutto questo, grazie alla bella prestazione degli Splash Brothers e soprattutto di un grandissimo Klay Thompson, autore di 30 punti e – in particolare – un 8/14 dall’arco che non ha lasciato scampo ai Grizzlies. Stephen Curry ha chiuso con 29 punti, 7 rimbalzi e 5 assist mentre Daymond Green (14 punti, 15 rimbalzi e 8 assist), Kevon Looney (22 rimbalzi di cui 11 offensivi) e Andrew Wiggins – 18 punti e 11 rimbalzi – hanno supportato in maniera importante i leader californiani.

Gli Warriors hanno tirato 20/53 da dietro l’arco, ma la chiave del gioco sono stati i 25 rimbalzi offensivi catturati durante il match. Questo dato compensa le 17 palle perse e il 39.4% al tiro, mentre dall’altra parte i Grizzlies hanno registrato un 15/36 tiri dalla distanza, ma sono stati limitati ad un pessimo 19/60 da 2 punti. Dillon Brooks (30 punti) e Desmond Bane (25 punti) hanno provato di tutto per mantenere in vita la loro squadra, ma Jaren Jackson Jr. ha firmato un brutto 5/19 dal campo, per soli 12 punti complessivi. Senza Ja Morant, troppo poco per pensare di spuntarla.

I Boston Celtics sono ancora vivi! A Milwaukee – guidati da un monumentale Jayson Tatum – i biancoverdi hanno rinviato tutto a Gara 7 dopo la bella vittoria nella notte con il punteggio di 108-95. Tatum, come detto, ha registrato un grande match con 46 punti, 9 rimbalzi e 4 assist a referto. Dall’altra parte, è stato super anche Giannis Antetokounmpo, autore di 44 punti, 20 rimbalzi, 6 assist e 2 stoppate. Jayson ha potuto però contare su un maggior supporto dai propri compagni: stiamo parlando di Marcus Smart (21 punti e 7 assist) e Jaylen Brown (22 punti). Boston ha limitato i Bucks al 40.9% al tiro. Ora è già tempo di Gara 7. Domani, ore 21.30 italiane.

Milwaukee Bucks – Boston Celtics 95-108 (Serie in parità sul 3-3)

Golden State Warriors – Memphis Grizzlies 110-96 (GS chiude la serie 4-2)