NBA, 76ers: infortunio al crociato per Danny Green

L’umore non è dei migliori in occasione delle interviste di fine stagione in casa Philadelphia 76ers. Tra segnali di fiducia a coach Doc Rivers e riflessioni tecniche da fare, spicca in negativo la condizione sofferente di Danny Green dopo l’infortunio al ginocchio per contatto con Joel Embiid in Gara 6.

Danny Green e 76ers: cosa succede ora

La diagnosi confermata dagli esami strumentali (lesione del legamento crociato anteriore) è la peggiore possibile, soprattutto per un giocatore il cui contratto del prossimo anno non è garantito. Green si è allontanato dalla zona interviste in stampelle, con indosso un vistoso tutore. A ormai 35 anni, la sua carriera è al bivio.

