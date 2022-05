NBA, Duncan Robinson escluso per scelta tecnica, Spoelstra frena i rimorsi Heat

Nella prima stagione del quinquennale da 90 milioni di dollari con i Miami le prospettive di crescita di Duncan Robinson si presentavano più rosee. Lo scenario tecnico è cambiato con l’avvio della serie di 2º turno Playoff NBA tra Heat e Sixers. L’ex Michigan, escluso per scelta tecnica in Gara 1 e Gara 3, ha giocato nel complesso appena 55” nel finale del secondo episodio della serie. Le difficoltà da tre punti palesate dai ragazzi di Spoelstra non fanno tornare l’allenatore sui suoi passi in via definitiva.

Duncan Robinson in campo?

Ecco le dichiarazioni del coach alla vigilia di Gara 5 raccolte da Anthony Chiang del Miami Herald:

“Dopo la partita, mentre stavo guardando le percentuali da tre punti, ho pensato probabilmente la stessa cosa che avete pensato tutti: ‘Wow, avremmo potuto impiegarlo’ Una serie Playoff può evolvere e cambiare a questa velocità. Lui si tiene caldo, c’è stato, anche in tutte le partite che non ha giocato. È lì [pronto]. Vediamo cosa succederà stanotte.”

