NBA, Spoelstra non perde fiducia: “Percentuali Heat? Voglio approccio da pistoleri”

Doc Rivers ed Erik Spoelstra concordi al termine di Gara 4: la partita è stata confusa. Per i Sixers, usciti vincitori, il segnale più importante è aver evitato momenti di frustrazione. Lato Heat, le indicazioni migliori arrivano dalla difesa nel finale, nonostante il risultato racconti di una sconfitta.

Il punto di Erik Spoelstra in conferenza stampa:

“In Gara 3 il nostro gioco offensivo era stato davvero piatto, stanotte abbiamo preso alcuni buoni tiri ma li abbiamo sbagliati. Questo fa parte dei Playoff, ciò detto abbiamo avuto la chance di strappare una vittoria “brutta”, abbiamo bussato alla loro porta, ci siamo andati vicini. Negli ultimi 5’ hanno avuto forse una manciata di possessi giunti fino alla fine del cronometro dell’azione e sono riusciti a segnare tiri importanti. Difendevamo per 24, 23, 22 secondi e poi arrivava il canestro. C’è stata l’opportunità di una partita possesso per possesso nel finale. […] Avremmo avuto bisogno di tre difese su quelle situazioni.

La questione del tiro da tre è un cruccio. Il coach la affronta con leggerezza e guarda al piano partita nel complesso, attacco e difesa:

“Abbiamo preso buoni tiri aperti, ci sono ottimi specialisti in squadra. Sembra si sia rovesciato tutto: Philly diceva la stessa cosa nelle due sfide a Miami, ora noi siamo qui [a ripeterlo]. Nonostante tutto, vorrei vedere la palla in aria, vedere più triple ancora. […] Il margine d’errore è minimo per entrambe le parti. Embiid non è il giocatore più facile da limitare in termini di ricezioni, bisogna lavorare su vari aspetti. Loro hanno avuto contributo da diversi giocatori.