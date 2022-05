NBA, James Harden e le chiavi della rimonta Sixers: “Embiid X factor. È l’MVP”

Con i Playoff NBA in pieno svolgimento, i giocatori delle squadre ancora in corsa non hanno certo bisogno di motivazioni particolari. Se però critiche od osservazioni arrivano da leggende della lega come Charles Barkley, è normale che anche un atleta del calibro di James Harden si senta punto nel vivo.

Parità nella serie Playoff: James Harden avvisa gli Heat

Il Barba ha risposto sul campo: 31 punti, sette rimbalzi e nove assist in Gara 4. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ho preso ciò che la difesa mi ha dato, stessi tiri, ne ho segnati alcuni. So che fa differenza ma non è cambiato nulla, sono rimasto aggressivo. Il quintetto che ha iniziato il quarto periodo ha svolto un lavoro eccellente nell’allargare la forbice di vantaggio e poi abbiamo fatto il nostro. […] Stiamo acquisendo fiducia con il procedere della serie, abbiamo trovato aspetti su cui capitalizzare nella prossima partita. Chiave della rimonta? Il ritorno di Joel è stato l’x factor, è l’MVP della lega.”

Gli highlights di Harden in Gara 4

60% da tre punti e 90% ai liberi, soprattutto.

James Harden came up in the @sixers Game 4 victory! 🔔 Fourth Quarter: 16 PTS, 4 3PM 🔔 pic.twitter.com/eAuaRUNaKP — NBA (@NBA) May 9, 2022

Leggi anche:

Erik Spoelstra non perde fiducia: “Percentuali Heat? Voglio approccio da pistoleri”

NBA Playoff 2022: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

Mike Brown è il nuovo allenatore dei Sacramento Kings