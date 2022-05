NBA, Dorian Finney-Smith: “All’inizio di carriera mi dicevano di non tirare”

L’eroe di Gara 4 tra i Suns e i Mavericks è stato chiaramente Dorian Finney-Smith, che ha messo in scena uno spettacolo personale con 8 triple (su 12 tentativi) a segno. Una sola tripla lontano dal record di franchigia dei Mavs, stabilito da Jason Terry ormai 11 anni fa.

“Ricordo che all’inizio della mia carriera (Rick) Carlisle mi diceva di non tirare da 3 punti a meno che non fossimo in difficoltà durante il possesso. Ora mi dicono di tirare non appena ho spazio. È solo il frutto del lavoro che faccio tutti i giorni e che tutti nel team mi hanno visto fare.”

Undrafted e lungi dall’essere un grande tiratore quando è arrivato in NBA, l’ala è diventata molto affidabile dietro l’arco con il 39.4% la scorsa stagione e il 39.5% in questa stagione, con oltre 5 tentativi di media a partita. Nei Playoff, la scorsa stagione, DSF aveva tirato con il 43.2%, mentre quest’anno sta viaggiando con il 43.1%. Dopo la batosta arrivata nella notte, coach Monty Williams ha parlato in questa maniera della prestazione di Smith:

“Dobbiamo rispettare di più Finney-Smith rispetto a quanto fatto nei primi appuntamenti di questa serie. Incide sul gioco e sa tirare bene. Dobbiamo rispettarlo.”

Nonostante un 1/10 di Luka Doncic, Dallas ha tirato un superbo 20/44 da 3 punti, una delle chiavi di Gara 4. DFS ha segnato 15 dei 24 punti nel primo tempo.

