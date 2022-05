NBA, Luka Doncic: “Sapevo di dover fare meglio”

Dopo Philadelphia, anche i Dallas Mavericks sono riusciti a battere un colpo in Gara 3, vincendo e riaprendo la serie contro i Phoenix Suns. Protagonista, per la prima volta, la difesa dei Mavs, che dopo l'”orribile” prova del secondo tempo di Gara 2, si sono rifatti, tenendo i Suns sotto quota 100 punti segnati. Mattatori della serata Luka Doncic, che sfiora la tripla-doppia, e Jalen Brunson, top-scorer con 28 punti.

Luka Doncic commenta la vittoria di Gara 3

Il meglio di Luka Doncic, come sempre, si è visto nella metà campo offensiva. Tripla-doppia sfiorata, con 26 punti, 13 rimbalzi e 9 assist, per un giocatore che nella serie sta viaggiando con più di 35 punti di media. Tuttavia, dopo le numerose critiche di Gara 2, lo sforzo difensivo della stella slovena è decisamente migliorato:

“Sapevo di dover fare di meglio. Sapevo di poter fare di meglio. Penso di aver fatto un grosso miglioramento in difesa quest’anno. Il secondo tempo di Gara 2 è stato orribile per me, e sapevo di dover scendere in campo per la mia squadra giocando meglio in difesa. Noi continueremo a crederci fino alla fine. Qualcuno deve arrivare ad avere 4 vittorie, e non importa se sei sopra o sei sotto, devi continuare a crederci.”

Jalen Brunson: “I compagni hanno fiducia in me”

Jalen Brunson sta emergendo in questi Playoff come una vera e propria star NBA. In Gara 3 ha guidato i suoi Dallas Mavericks anche nel finale, dopo che Doncic è stato costretto ad uscire per problemi di falli. Ecco il commento di Brunson sulla sua partita:

“É come se stessi giocando con un po’ più di esplosività nelle gambe, arrivando al posto giusto più velocemente e prendendo decisioni più rapidamente. Le decisioni le prendo perché sono aggressivo. I miei compagni continuano ad avere fiducia in me e nella mia capacità di fare giocate, e io sto continuando a farle. Ho trovato un modo per riaprire la serie questa sera, ma non posso essere soddisfatto solo con questo.”

