NBA, DeMar DeRozan: “L’anno prossimo saremo molto più forti”

I Chicago Bulls sono reduci dall’eliminazione al primo turno dei playoff per mano dei Milwaukee Bucks campioni in carica. Quella appena conclusa è stata una stagione positiva per la franchigia dell’Illinois, dal momento che Chicago non tornava ai playoff dal 2017. Numerosi sono stati i miglioramenti.

Fra di essi vi è stato il grande impatto dei nuovi acquisti, fra cui Lonzo Ball, Nikola Vucevic, DeMar DeRozan e l’assoluta conferma di Zach Lavine quale superstar. In particolare, il vero leader della squadra si è rivelato essere DeMar DeRozan, il quale grazie alla sue giocate ha condotto i suoi alla rinascita.

Al termine dei playoff, l’ex giocatore dei Toronto Raptors e San Antonio Spurs ha voluto fare una promessa ai suoi tifosi:

“Vi posso assicurare che la prossima stagione saremo più forti e competitivi. Non vi è alcun dubbio. L’obiettivo è quello di riportare questa franchigia dove merita, ovvero a competere per l’anello.”

Nella sua prima stagione in quel di Chicago, DeRozan ha mantenuto medie di 27.9 punti, 5.2 rimbalzi e 4.9 assist a partita. Cifre davvero eccezionali. Non ci resta che aspettare la prossima stagione per vedere se il nativo di Compton riuscirà a mantenere fede alle sue promesse.

