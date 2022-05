NBA, Marcus Smart recupera per Gara 3 Playoff Celtics vs. Bucks: “Molto probabile”

La pausa prolungata tra seconda e terza partita della serie Playoff NBA, complice lo spostamento da Boston a Milwaukee, potrebbe agevolare il rientro in campo di Marcus Smart per Gara 3 tra Bucks e Celtics. La conferma è arrivata dal diretto interessato a margine dell’allenamento di squadra nella giornata americana di giovedì.

Di seguito le dichiarazioni riportate dal sito ufficiale dei Celtics:

“Dovrei tornare, è molto probabile. Il liquido residuo nel ginocchio mi sta limitando nei movimenti […] specialmente quando mi trovo in posizione difensiva. Se non riesci a fare questo è difficile poter giocare. Prima di Gara 2 ero davvero agitato, non riuscivo a dormire. Chi mi conosce sa che se salto una partita, soprattutto ai Playoff, significa che qualcosa non va. È stata dura da quel punto di vista ma […] sono orgoglioso della reazione dei miei compagni.”