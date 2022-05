Steve Kerr critica Dillon Brooks dopo infortunio Gary Payton II: “Infranto codice NBA”

0-8 per iniziare Gara 2: i Memphis Grizzlies avevano senza dubbio ingranato bene, con la giusta concentrazione. Un eccesso di foga da parte di Dillon Brooks, in recupero sulla penetrazione di Gary Payton II è costato però a quest’ultimo la rottura del gomito dopo la ricaduta sul parquet.

Steve Kerr ha fatto sentire la propria voce sull’accaduto al termine della partita. Ecco le sue dichiarazioni:

“Non so se sia stata giocata intenzionale, ma è stata sporca. La pallacanestro che ci si aspetta a livello Playoff è fisica. Tutti lottano per qualsiasi cosa ma c’è un codice che i giocatori seguono. Non si mette mai a rischio la stagione di un ragazzo prendendolo mentre è in volo a mezz’aria […]. Per come la vedo io Dillon Brooks ha infranto tale codice.”