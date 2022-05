Mercato NBA, Nuggets: priorità Jokic, non si esclude tassa di lusso

Registrata la disponibilità di Nikola Jokic a rinnovare l’impegno a lungo termine con i Denver Nuggets, tocca alla dirigenza del Colorado fare la prima mossa.

Il GM Tim Connelly ha le idee chiare sul futuro e fissa le priorità. Ecco un passaggio dalla conferenza stampa di fine stagione:

“Nikola ha fatto del suo meglio sotto tutti gli aspetti, non solo come giocatore. È un ragazzo incredibile, speciale. Di certo senza di lui non sarei qua. Dal punto di vista dell’organizzazione, non c’è nulla di più importante rispetto all’assicurarsi che Nikola resti qui finché vorrà giocare a pallacanestro. [MVP?] Se lo vince, assolutamente meritato. [… ] ma siamo lontani dall’ obiettività sul tema. Lo è senza dubbio e speriamo venga confermato tale. Posso però dirvi con quasi assoluta certezza che Nikola non è attaccato al cellulare in attesa di una chiamata.”