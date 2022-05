Mercato NBA, Nick Nurse allontana i rumors sui Los Angeles Lakers

Aspettarsi un’indicazione definitiva sul futuro – di un giocatore o allenatore che sia – da una conferenza stampa di fine stagione NBA sarebbe quantomeno fuorviante. Il fatto che però Nick Nurse risponda ai rumors che lo vorrebbero nel mirino dei Lakers con decisione lascia intendere che i margini di trattativa siano molto limitati.

Di seguito le dichiarazioni del coach raccolte da Josh Lewenberg di TSN Sports:

“Non so da dove vengano queste voci e sono concentrato sull’ allenare questa squadra. Masai [Ujiri] ed io abbiamo un grande rapporto, soprattutto perché entrambi vogliamo vincere titoli. È ciò che sta cercando di fare ogni giorno, così come faccio quotidianamente anch’io. Ê stata una grande stagione ma un’uscita al primo turno non è ciò che vogliamo.”