NBA Playoff, Klay Thompson commenta Gara 1: “Tirato un gran sospiro di sollievo”

Klay Thompson ha segnato la tripla del sorpasso che ha portato i Golden State Warriors in vantaggio nel finale punto a punto di Gara 1 contro i Memphis Grizzlies. I due liberi sbagliati dallo Splash Brother poco dopo, sul +1, non hanno condizionato il risultato finale. Qualche apprensione in più, però, c’è stata.

Di seguito le dichiarazioni del numero 11 dopo la partita. Un commento a caldo anche sull’espulsione di Draymond Green nel secondo quarto:

“Senza Draymond non siamo la stessa squadra ma sono orgoglioso di come la difesa ha risposto. […] Ai Playoff l’unica cosa che conta è il punteggio finale a tabellone. Abbiamo fatto la nostra parte, ma siamo tutt’altro che soddisfatti. […] Personalmente tirato un gran sospiro di sollievo, non vuoi essere quello che ha sbagliato i liberi del potenziale vantaggio, in quel momento ero io. […] A fine partita Andre [Iguodala] mi ha preso per un braccio e ha detto: ‘Mantieni compostezza’. Ho capito che avrei dovuto calmarmi, era solo la prima. Non siamo venuti qui per vincere una gara. Sono grato per la sua leadership.”