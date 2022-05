NBA Playoff, Giannis Antetokounmpo commenta successo Bucks in Gara 1 sui Celtics

Giannis Antetokounmpo ha chiuso la gara con 9-25 e il 36%, la sua terza peggior performance ai Playoff in termini di percentuale al tiro – almeno 20 tiri tentati, ndr. Il greco ha però trovato altri modi per prendersi il palcoscenico in Gara 1: seconda tripla doppia ai Playoff e partita all-around dove è rimasto lucido nonostante il problema falli a carico.

Giannis Antetokounmpo tira male ma domina: il commento su Gara 1

Come da previsioni, Milwaukee ha lasciato molti tiri da tre a Boston, scommettendo su percentuali, comunque discrete (18-49). Piano partita efficace e vittoria in trasferta che mette subito pepe in vista del secondo episodio tra poco più di 48 ore. Un passaggio delle dichiarazioni del #34 Bucks.

“Abbiamo fatto un buon lavoro nel mandarli in pitturato per poi riempire l’area. Siamo rimasti attivi e presenti stoppando tiri e prendendo sfondamenti. […] In difesa dobbiamo lavorare di squadra, stasera l’abbiamo fatto. Agli avversari piace prendere tiri da tre, soprattutto se cominciano a segnarli entrano in ritmo. Da parte nostra dobbiamo contestare ogni tiro e rendere loro la vita difficile. Affaticato? Può sembrare strano ma adoro la sensazione, in fondo sono i Playoff. Bisogna essere pronti fisicamente e mentalmente.”



