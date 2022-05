Playoff NBA, Golden State vince Gara 1 al fotofinish: Memphis abbattuta

Partita poetica quella andata in scena in quel di Memphis per Gara 1 nel secondo turno di Playoff NBA 2022 ad Ovest. I Golden State Warriors, infatti, hanno avuto la meglio sui padroni di casa al termine di un match entusiasmante e che si è deciso solo all’ultimo, con il punteggio di 117-116. Partita vissuta in pieno equilibrio, con Golden State che ha chiuso il primo quarto sotto di otto punti, prima di riagganciare Memphis, in vista della volata finale negli ultimi 12 minuti di gioco.

Nell’ultimo quarto, entrambe le compagini hanno dato vita ad un botta e risposta di altissimo livello, con Golden State che deve ringraziare Klay Thompson, il quale ha realizzato la bomba del sorpasso a pochi giri di orologio dal termine, prima di sbagliare – però – due tiri liberi sanguinosi con circa 5 secondi sul cronometro e il punteggio fermo sul 117-116. Memphis ha avuto la possibilità dell’ultimo tiro, ma Ja Morant non è riuscito a convertire il lay-up della vittoria.

Segnaliamo l’espulsione comminata a Draymond Green per aver colpito sul volto e tirato giù per la maglia Brandon Clarke. La terna arbitrale ha deciso un flagrant 2 e il conseguente allontanamento dal campo. Per Golden State da segnalare i 31 punti, 8 rimbalzi e 9 assist di Jordan Poole ed i 24 di Steph Curry. Dall’altra parte a nulla sono serviti i 34 punti, 9 rimbalzi e 10 assist di Ja Morant, così come i 33 di Jaren Jackson.

Curry, al termine del match, ha parlato ai microfoni di TNT in questa maniera:

“È stata una vittoria importante, ma abbiamo il DNA dei campioni. Poole? Ha fiducia clamorosa in se stesso, ha una abilità innata per essere pronto nei grandi momenti. Ha tutto quello che serve per giocare a questi livelli.”

Ora l’appuntamento è per Gara 2 in programma tra martedì e mercoledì notte, ore 3.30.

Memphis Grizzlies – Golden State Warriors 116-117