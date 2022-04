NBA, progressi per Devin Booker: possibile ritorno in Gara 6

Migliorano le condizioni fisiche di Devin Booker. La guardia dei Phoenix Suns si era infortunata al bicipite femorale della coscia destra durante Gara 2. L’infortunio lo aveva costretto a saltare le successive tre partite contro i New Orleans Pelicans. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, Devin Booker potrebbe tornare in campo in vista di Gara 6 o di un’ipotetica Gara 7.

Le condizioni di Devin Booker

I miglioramenti di Devin Booker fanno propendere per un suo ritorno in campo nei prossimi giorni. Tuttavia, sempre secondo Woj, nelle prime uscite sarà sottoposto a una restrizione del proprio minutaggio. I Suns probabilmente listeranno Booker come “out” sull’injury report di Gara 6, ma sono pronti a cambiare lo status del giocatore all’ultimo momento se nei prossimi giorni continueranno i progressi visti fin ora.

Nella giornata di ieri, i Phoenix Suns hanno svolto un leggero allenamento a New Orleans. Devin Booker ha preso parte solamente a un leggero allenamento di tiro. Ecco le parole di coach Monty Williams al termine della sessione:

“Sta migliorando ma al momento non ci sono cambiamenti del suo status. Ogni volta che hai il tuo miglior giocatore fuori, sai che quel ragazzo vorrebbe essere in campo. Se ci fosse una situazione in cui siamo a rischio eliminazione, sono sicuro che avrebbe un impatto su di essa.”

