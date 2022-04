NBA, Anthony Edwards si prende la colpa della sconfitta in Gara 5

Quando Anthony Edwards ha segnato la tripla del 109 a 109, a quattro secondi dallo scadere, tutto sembrava al sicuro. E invece Ja Morant ha segnato il sorpasso letale a due secondi dalla fine di Gara 5 e scombussolato i Minnesota Timberwolves. Altro boccone pesante da digerire, dunque, per la squadra di coach Finch, che lascia tutti amareggiati. Anthony Edwards compreso.

Le parole di Edwards

Il numero 1 dei T’Wolves ha disputato comunque una partita dignitosa, con 22 punti e poco altro. Tuttavia, si è lasciato sfuggire Morant sull’ultima rimessa dei Grizzlies e il suo tentativo disperato di anticipare la presa del suo avversario non è andato a buon fine. Da vero leader, Anthony Edwards si è preso la piena responsabilità della sconfitta dei suoi. Queste le sue parole:

“Avevo già deciso nella mia mente che avrei provato a rubare la palla. Errore stupido. Ora è finita, non posso farci più niente.”

I Minnesota Timberwolves hanno gettato al vento l’ennesimo vantaggio con doppia cifra. Con poco meno di 10 minuti ancora da giocare, la squadra era in vantaggio di 13 punti. Ma i Grizzlies si sono immolati mettendo in scena un quarto quarto da ben 37 punti. Gara 6 si trasforma in un crocevia da dentro o fuori ed Edwards si è detto pronto alla prossima sfida:

“Non vedo l’ora che arrivi venerdì perché tutta la pressione è accesa. È ora di presentarsi. Credo che tutti siano pronti.”

