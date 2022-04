NBA, Golden State: Curry pronto a tornare in quintetto

I Golden State Warriors sono decisi a chiudere la pratica Denver Nuggets tra le mura amiche del Chase Center. Stasera infatti Curry e compagni si giocano la decisiva Gara 5 della serie di primo turno. Reduci dalla sconfitta di Denver, un moto d’orgoglio della franchigia del Colorado, gli Warriors potrebbero ritrovare la famigerata death lineup.

E proprio Stephen Curry sembrerebbe essere pronto a tornare a tempo pieno nel suo spot in quintetto, dopo le restrizioni al minutaggio in seguito all’infortunio accusato proprio sul finire della regular season. Curry, fin qui, nella serie contro Denver ha giocato uscendo dalla panchina.

Sources: There is momentum toward the Golden State Warriors having their most lethal lineup as the starting five tonight vs. Denver in Game 5 – Stephen Curry back in, with Jordan Poole, Klay Thompson, Andrew Wiggins and Draymond Green. Final decision to be made today.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 27, 2022