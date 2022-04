NBA, Doc Rivers contro le critiche: “Vorrei che raccontaste tutta la storia”

I Philadelphia 76ers sembravano avere il primo turno Playoff in pieno pugno. Ma avanti per 3 a 0, la franchigia della Pennsylvania si è fatta rimontare, per ora, nelle ultime due partite. Il punteggio attuale di 3 a 2 ha fatto riaffiorare le sconfitte clamorose ai Playoff di Doc Rivers, che è l’unico allenatore della storia ad aver perso per tre volte da situazioni di vantaggio per 3 a 1.

L’allenatore contro la stampa

In quasi ventitré anni di carriera da allenatore, Doc Rivers ha collezionato momenti di gloria e pesantissime sconfitte. Quest’oggi, però, messo di nuovo faccia a faccia con il suo passato, non è riuscito a contenere una rabbia mista a senso di ingiustizia. L’allenatore di Philly ha risposto alle critiche così:

“È facile usarmi come esempio, ma vorrei che raccontaste tutta la storia con me. La mia squadra di Orlando [nel 2003] era all’ottavo posto. Nessuno mi ha mai dato credito per essere andato in vantaggio con i Detroit Pistons, che poi hanno vinto un titolo. Si trattava di un ottavo posto. Vorrei che andaste indietro e guardaste al roster. Vi sfido a farlo. E direste: ‘che bel lavoro!’. Davvero.”

Dopodiché, Rivers ha affrontato il suo periodo ai Los Angeles Clippers:

“Nella squadra dei Clippers [2015] con cui abbiamo perso da 3 a 1, Chris Paul non giocò le prime due partite, giocò su una gamba sola e non avevamo il fattore campo. E l’ultima [2020], per me è l’unica da criticare. Quella è l’unica che accetto. L’abbiamo buttata via. Ma era nella bolla. Tutto poteva accadere nella bolla. Gara 7 sarebbe stata a Los Angeles.”

Infine, ha concluso:

“Succede e basta. Devo sempre fare meglio, mi prendo sempre le mie responsabilità. E poi a volte, alcune circostanze accadono. Questa volta, vinciamo, così non dovremmo parlarne ancora.”

La serie, per gara 6, si sposta al Wells Fargo Center di Philadelphia. I 76ers giocheranno davanti al pubblico di casa per chiudere i conti, avanzare al secondo turno, ed evitare che Doc Rivers piombi in un’altra indegna figuraccia.

