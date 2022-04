NBA, DeMarcus Cousins multato per calcio di asciugamani

La lega ha multato DeMarcus Cousins per una ragione veramente inusuale. Come annunciato dal president of League operations Byron Spruell, il centro dei Denver Nuggets è stato sanzionato con 15mila dollari per aver calciato contro il pubblico un mucchietto di asciugamani.

Il racconto dell’episodio

L’incidente, per certi versi esilarante, si è verificato nel secondo quarto di gara-4 contro i Golden State Warriors. Con i Denver Nuggets avanti di 15 punti e con 7 minuti e 27 secondi ancora sul cronometro, il 4 volte All-Star commette un fallo che non prende bene. Coach Malone, successivamente, chiama la sostituzione e DeMarcus Cousins tira involontariamente contro alcuni spettatori gli asciugamani a terra prima di accomodarsi in panchina.

Nella vittoria per 126 a 121 di domenica sera, il numero 4 dei Denver Nuggets ha giocato per 10 minuti e ha chiuso la sua gara con 10 punti, 4 rimbalzi e 2 assist. Un apporto assolutamente efficiente con 3 su 3 dal campo e 4 su 6 dalla lunetta.

La franchigia del Colorado partirà per la California, dove giovedì notte scenderà in campo per gara-5. Nella baia troveranno un clima caldo, rovente perché i Golden State Warriors sono intenzionati a chiudere la serie e a salutare proprio il loro ex giocatore DeMarcus Cousins.

