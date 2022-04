NBA, buone notizie per Donovan Mitchell

Gara-5 del primo round Playoff contro i Dallas Mavericks è stata da dimenticare per Donovan Mitchell. La guardia degli Utah Jazz ha chiuso con 9 punti e 2 rimbalzi, con un pessimo 4 su 15 dal campo e addirittura 0 su 7 dalla linea dei tre punti. Come se non bastasse, ha riportato anche un infortunio al tendine del ginocchio sinistro. Fortunatamente, arrivano aggiornamenti confortanti.

Le condizioni di Mitchell

Come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, la risonanza magnetica a cui si è sottoposto il giocatore non ha evidenziato ulteriori problemi. Il numero 45 degli Utah Jazz continua a fare i conti con dei fastidi che tempestano entrambi i suoi quadricipiti, ma continuerà la riabilitazione per essere in campo al prossimo appuntamento di venerdì notte.

ESPN Sources: The MRI on the left hamstring of Jazz star Donovan Mitchell was negative today, but Mitchell is dealing with bruising in both of his quads. There remains optimism for his availability vs. Dallas in Game 6 on Thursday. The Mavericks lead the series, 3-2. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 26, 2022

Rimane ottimismo sul ritorno in campo di Donovan Mitchell per gara-6, che si giocherà a Salt Lake City e che potrà sancire l’uscita di scena dei Jazz o una tesissima gara-7. Il classe ’96 stesso, al termine della sconfitta di stanotte, ha cercato di rassicurare tutto l’ambiente affermando di stare bene.

Al momento, i Dallas Mavericks conducono la serie per 3 a 2. Entrambe le squadre non vanno a gonfie vele nei Playoff, con i Mavs che non vanno oltre il primo turno dall’anno del titolo, il 2011, e con i Jazz che hanno raggiunto solo il secondo turno in tre delle ultime cinque apparizioni in postseason. Donovan Mitchell resta fondamentale per la sua squadra, che spera con tutto il cuore di riaverlo tra qualche giorno. Il destino della franchigia passa sicuramente dalle sue mani.

