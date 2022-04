Risultati NBA, Boston elimina Brooklyn (4-0), Dallas supera Utah, KO di Philly

I Celtics hanno completato lo sweep nei confronti di Brooklyn vincendo 116-112 in Gara 4, nonostante il tentativo di rimonta di KD & Co. Boston vince così la sua serie. La sua prossima avversaria sarà la vincitrice tra Milwaukee–Chicago. Tatum ha segnato 29 punti, 3 rimbalzi e 5 assist. Altri due suoi compagni di squadra hanno raggiunto i 20 punti: Jaylen Brown (22 punti, 8 rimbalzi, 3 assist) e Marcus Smart (20 punti, 5 rimbalzi, 11 assist). Nulla da fare per Kevin Durant nonostante i suoi 39 punti, 7 rimbalzi e 9 assist. È la prima volta che esce al primo turno dei Playoff dal 2010 con Oklahoma City. Kyrie Irving ha chiuso con 20 punti, 5 rimbalzi e 5 assist.

Anche senza VanVleet, i Raptors hanno superato i 76ers in Gara 5, vincendo la seconda partita consecutiva. A Philadelphia, la squadra guidata da Pascal Siakam (23 punti, 10 rimbalzi, 7 assist) e Precious Achiuwa (17 punti, 7 rimbalzi, 3 stoppate) ha dominato. Joel Embiid ha raccolto inutilmente 20 punti, 11 rimbalzi e 4 assist, mentre James Harden ha chiuso solo 15 punti e 7 assist. Nessuna squadra ha mai perso una serie dopo essere stata in vantaggio per 3-0, ma è comunque interessante notare che Doc Rivers è l’unico allenatore nella storia ad aver perso 3 serie dopo essere stato in vantaggio per 3-1.

Per la sua prima partita di questi Playoff davanti al pubblico di casa, Luka Doncic non ha deluso i tifosi: 33 punti (19 nel 3° quarto), 13 rimbalzi e 5 assist in 32 minuti. Non ha avuto bisogno di giocare di più poiché la sua squadra ha inflitto una bella sconfitta ai Jazz. Con una difesa di ferro, Dallas ha vinto 102-77, prendendo il comando 3-2 nella serie.

