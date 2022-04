NBA Playoff, Chris Paul clutch per i Suns: 19 punti nell’ultimo quarto

Arrivano i Playoff e Chris Paul sale in cattedra. Esibizione per CP3, che ha segnato 19 dei suoi 30 punti nel quarto quarto di Gara 1 contro i New Orleans Pelicans, 17 consecutivi per i suoi Suns. A fine partita piovono complimenti.

Monty Williams non è stupito da Chris Paul

Le dichiarazioni di coach Monty Williams in conferenza stampa:

“Stava giocando un po’ di pick n’roll anche laterale, ma la difesa avversaria cercava cambi. Era in ritmo, in un paio di occasioni è andato a canestro. La squadra schierata con tiratori attorno a lui gli consente di esplorare il pitturato con D.A. [DeAndre Ayton] e JaVale [McGee] a mettere pressione al ferro. Classico di Chris, al momento giusto prende il controllo. Ne avevamo bisogno, nel corso del terzo c’era come un incantesimo, perdevamo palloni, sbagliavamo layup, restavamo indietro in transizione concedendo perfino cinque contro tre con l’uomo nell’angolo. La sua sequenza di canestri ci ha permesso di aggiustare anche la difesa.”

Il protagonista di serata conosceva troppo bene le scelte della difesa per non trarne vantaggio. Ecco le sue parole:

“Conosco Wille Green ovviamente siamo stati compagni di squadra, poi è passato ad allenare. Avevo un’idea delle marcature, ma al di là di tutto, sono cose di campo. Grande rispetto. Prendiamo ciò che la difesa concede e giocando uno per l’altro troviamo altri modi per fare punti. Potevo sentire Willie Green urlare ‘Passa sotto’, riferendosi alla loro strategia difensiva per blocchi sulla palla. Per me è come un invito a tirare. Non sapevo di aver segnato 17 punti di fila, il mio unico pensiero era aumentare il vantaggio. Quando guardo partite in cui un giocatore cavalca questi momenti e poi prende un brutto tiro sento dire che è un heat check, cosa stranissima per me. Per questo non sono un realizzatore.”

