La NBA svela i finalisti dei trofei di fine stagione: ecco MVP, DPOY e ROY

Le votazioni dei media sono terminate per l’assegnazione dei vari trofei per la stagione NBA 2021-22. La lega ha quindi appena annunciato i finalisti. Ecco i nomi dei primi 3 per ogni trofeo.

Nomi finalisti trofei NBA

MVP

Joel Embiid

Giannis Antetokounmpo

Nikola Jokic

Rookie of The Year

Scottie Barnes

Evan Mobley

Cade Cunningham

Difensore dell’anno

Marcus Smart

Rudy Gobert

Mikal Bridges

MIP

Ja Morant

Darius Garland

Gioiosa Murray

6° uomo dell’anno

Tyler Herro

Cam Johnson

Kevin Love

Coach Of The Year

Erik Spoelstra

Taylor Jenkins

Monty Williams

Il prossimo step, ora, è quello di definire i vari vincitori. Solitamente, la lega rivela i nomi definitivi durante la postseason in corso. Non resta quindi che attendere qualche settimana anche per capire chi sarà l’MVP della regular season 2021-2022.

Leggi Anche

Playoff NBA, Tatum sulla sirena: i Boston Celtics vincono Gara 1 contro Brooklyn!

NBA, Playoff, Trae Young da incubo in Gara 1; Butler elogia difesa Heat

Playoff NBA, Miami domina Atlanta: Trae Young malissimo, Robinson da record