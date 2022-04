NBA, Draymond Green anticipa Gara 2: “Mi aspetto Jokic incazzato”

Limitare l’MVP in carica Nikola Jokic è all’ordine del giorno nel piano partita di coach Steve Kerr per il primo turno Playoff NBA dei suoi Warriors contro i Denver Nuggets. Essere riusciti a contenerlo in una partita non significa, ovviamente aver vinto la serie.

Draymond Green e il compito di difendere su Jokic

Draymond Green, tra il serio e il faceto, ha azzardato una previsione in vista di gara 2, non risparmiando complimenti proprio a Jokic. Ecco le dichiarazioni raccolte da Anthony Slater di The Athletic:

“Sento che scenderà in campo con l’intenzione di segnarmi 40 punti in faccia, aggiungendo 15 [rimbalzi] e 15 [assist]. Me lo aspetto incazzato e desideroso di vendetta. Dobbiamo complicargli le cose […] nonostante tutto ha segnato 25 punti, non puoi pensare di bloccarlo del tutto, c’è un motivo se è l’MVP della NBA. Probabilmente, anche se non lo sappiamo ancora, lo sarà di nuovo. È un giocatore davvero incredibile […] quando lo marco ho l’impressione di giocare più a scacchi. Si giocano tante partite in una contro di lui. […] Segna quanto se non più di quei giocatori che hanno in mente solo il ferro, passa la palla come Chris Paul, legge il gioco come – e prendete il paragone con le pinze – LeBron James […] So come sarà domani.”

